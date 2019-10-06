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جدة - عمرو شويل بث مباشر مباراة طلائع الجيش وبيراميدز اليوم الأحد 6-10-2019 فى الدوري المصرى اون لاين بدون تقطيع
بث مباشر مباراة طلائع الجيش وبيراميدز اليوم الأحد 6-10-2019 فى الدوري المصرى اون لاين بدون تقطيع حيث يواجه طلائع الجيش نظيره بيراميدز فى الخامسة والنصف عصر اليوم الأحد على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق العسكرى بحثاً عن تحقيق فوزه الأول فى المسابقة بعد الخسارة فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع انبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية.
بث مباشر مباراة طلائع الجيش وبيراميدز
بث مباشر مباراة طلائع الجيش وبيراميدز حيث يسعى بيراميدز للحفاظ على صدارة الدوري بتحقيق فوز ثالث لملاحقة الاهلى بعد الفوز على انبى برباعية دون رد فى الافتتاحية ثم الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة .
مشاهدة مباراة طلائع الجيش وبيراميدز بث مباشر
مشاهدة مباراة طلائع الجيش وبيراميدز بث مباشر حيث طالب البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للطلائع لاعبيه بتصحيح وضع الفريق فى جدول ترتيب الدوري عن طريق حصد النقاط الثلاث للخروج من دوامة النتائج السيئة التى تطاردهم منذ إنطلاق المسابقة .
يلاشوت مشاهدة مباراة طلائع الجيش وبيراميدز
يلاشوت مشاهدة مباراة طلائع الجيش وبيراميدز حيث تحدث الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز مع لاعبيه مطالباً إياهم بمواصلة النتائج المتميزة للحفاظ على قمة الدوري لاسيما فى ظل تفوق الاهلى والزمالك وتحقيقهم الفوز بشكل متتالى .
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