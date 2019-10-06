شكرا لقرائتكم حرب اكتوبر .. الأهلي يعرض فيلم الممر في مقراته الثلاثة احتفالا بالنصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسرد فيلم الممر ويلقى الضوء على الفترة ما بين نكسة 1967 وحتى انتصارات أكتوبر المجيدة، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من أهم الفنانين وعلى رأسهم أحمد عز وأحمد فلوكس وأحمد رزق وأياد نصار ومحمد فراج والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.
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