شكرا لقرائتكم حرب اكتوبر .. الأهلي يعرض فيلم الممر في مقراته الثلاثة احتفالا بالنصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفالاً بانتصارات حرب السادس من أكتوبر التي يتوافق ذكراها اليوم الأحد ، يعرض مسئولو النادي الأهلى فيلم الممر بمقرات النادي الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

ويسرد فيلم الممر ويلقى الضوء على الفترة ما بين نكسة 1967 وحتى انتصارات أكتوبر المجيدة، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من أهم الفنانين وعلى رأسهم أحمد عز وأحمد فلوكس وأحمد رزق وأياد نصار ومحمد فراج والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.

ويهتم النادي الأهلى دائماً بإلقاء الضوء على الأحداث التاريخية والوطنية لتفعيل دور النادي الوطني، وهو ما يؤكده دائماً مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.