شكرا لقرائتكم اتحاد كلباء الإماراتي يفاوض الأرجنتيني رامون دياز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دخل نادي اتحاد كلباء الإماراتي في مفاوضات جادة مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، من أجل قيادة الفريق الأول، خلفاً للإيطالي فابيو فيفياني.

وأنهى كلباء عقد فيفاني بعد مرور جولتين من دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث خسر الفريق أول مباراتين له تحت قيادة المدرب الإيطالي، قبل أن يتعرض لهزيمة أخرى في الجولة الثالثة، ويحتل حالياً المركز الأخير في ترتيب الدوري برصيد خالٍ من النقاط.

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وكشفت مصادر "العربية. نت" أن الفريق الإماراتي يرغب في حسم ملف المدرب الجديد في الفترة الحالية من أجل استغلال فترة التوقف الدولي "أيام فيفا"، قبل العودة إلى منافسات الدوري الإماراتي في 18 أكتوبر المقبل.

وأشرف دياز (60 عاما) على بيراميدز المصري في 26 يناير 2019 حتى 31 مايو الماضي، بعد إقالته من تدريب نادي اتحاد جدة في سبتمبر 2018 ، وذلك بعد أقل من أربعة أشهر على تعيينه، وكان قد تمت إقالته أيضا من تدريب الهلال في فبراير 2018، رغم تحقيقه لثنائية الدوري وكأس الملك في موسم 2016-2017 إضافة للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وفاز دياز بالدوري الأرجنتيني ست مرات مع ريفر بليت وقاده لإحراز لقب كأس ليبرتادرويس للأندية في أميركا الجنوبية عام 1996، كما توج بطلا للدوري مرة واحدة مع سان لورينزو في 2007.