شكرا لقرائتكم الدوخي: الحكم حرم الهلال من ركلة جزاء ولم يطرد لاعب الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رأى خالد الدوخي، مقيم الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن حكم مباراة الاتفاق والهلال لم يحتسب ركلة جزاء واضحة للهلال، كما كان عليه طرد لاعب الاتفاق في الشوط الأول.

وفاز الهلال على الاتفاق 4-1 في المباراة التي جمعتهما، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الدوخي في مقابلة مع "قناة العربية" : الحالة الأولى في المباراة كانت في الدقائق الأولى، ركلة جزاء واضحة للاعب الهلال هتان باهبري لم يحتسبها الحكم، وكان يجب إشهار البطاقة الصفراء للاعب الاتفاق.

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وأضاف: ركلة الجزاء المحتسبة للهلال في الدقيقة 14 صحيحة، لوجود مخالفة ضد لاعب الاتفاق ولصالح مدافع الهلال، الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، كما أن هدف الاتفاق كان صحيحا، بعد مخالفة ارتكبها لاعب الهلال ياسر الشهراني في الدقيقة 28، فيها تهور من اللاعب وإيقاف للهجمة، والبطاقة الصفراء صحيحة أيضا.

وأردف: كان يجب طرد لاعب الاتفاق أسامة حدادي بعد تدخله بسلوك مشين على لاعب الهلال هتان باهبري، في ظل عدم وجود منافسة على الكرة، وكان هناك "وحشية"، ولكن الحكم أخرج له البطاقة الصفراء، وكان يجب طرده للسلوك المشين.

وحول الحالة التي شهدتها المباراة في الوقت المحتسب بدلا للضائع، عندما لامست الكرة يد مدافع الهلال جانغ هيون سو، أوضح الدوخي: الكرة ارتطمت بجسم اللاعب ومن ثم ذراعه، وحسب التعديلات الجديدة لا توجد ركلة جزاء، أما بخصوص هدف الهلال في الدقيقة 90+4، فلا توجد لقطة واضحة وقد يكون هناك شك لحالة تسلل، والقرار الأقرب احتساب الهدف واعتماده.