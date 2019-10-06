شكرا لقرائتكم أياكس يعبر أدو دين هاغ ويعزز صدارته للدوري الهولندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز فريق أياكس أمستردام موقعه في صدارة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه أدو دين هاغ 2 -صفر يوم الأحد في المرحلة التاسعة.

وتقدم المهاجم المخضرم كلاس يان هونتلار بهدف لأياكس في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف دافيد نيريس الهدف الثاني في الدقيقة 86.

ورفع الفوز رصيد أياكس في الصدارة إلى 23 نقطة وتوقف رصيد أدو دين هاغ عند ست نقاط في المركز الثالث من القاع.