شكرا لقرائتكم فيورنتينا يتغلب على أودينيزي.. وريبيري يستلم الجائزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسلم الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم عن شهر سبتمبر في فوز فريقه على أودينيزي بهدف دون رد.

وحصل ريبيري البالغ من العمر 36 عاما الجائزة قبل المباراة التي فاز فيها فريقه فيورنتينا على ضيفه أودينيزي 1 -صفر يوم الأحد في المرحلة السابعة من المسابقة، وشارك ريبيري في المباريات السبع التي لعبها فيورنتينا بالدوري، وسجل هدفين.

وتعاقد فيورنتينا مع ريبيري لمدة عامين في أغسطس بعدما ترك بايرن ميونخ بعد 12 موسما قضاها هناك، حيث فاز بتسعة ألقاب للدوري الألماني وبطولة دوري أبطال أوروبا في 2013.