تاناك يعزز صدارته قبل مرحلتين من نهاية البطولة









اسماء السيد - وسع الأستوني أوت تاناك (تويوتا) الفارق في صدارة الترتيب العام، بفوزه الأحد في رالي بريطانيا، المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم، أمام البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) والفرنسي سيباستيان أوجييه (سيتروين).

وبات تاناك الباحث عن لقبه العالمي الأول، على بعد 27 نقطة في صدارة الترتيب العام قبل مرحلتين فقط من نهاية الموسم، أمام أوجييه بطل العالم في الأعوام الستة الأخيرة، ونوفيل الثالث بفارق 41 نقطة.

وحافظ تاناك على صدارة الرالي التي انتزعها الجمعة من سائق تويوتا البريطاني كريس ميكي في ختام المرحلة العاشرة الخاصة بالسرعة، وتمكن من إنهاء الرالي البريطاني بفارق 10,9 ثوانٍ عن البلجيكي.

كما أحرز الاستوني النقاط الخمس الخاصة بمرحلة "باور ستايج".

ترتيب الخمسة الأوائل في رالي بريطانيا:

1- الأستوني أوت تاناك (تويوتا ياريس) 3.00:58 ساعات

2- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) بفارق 10,9 ثوان

3- الفرنسي سيباستيان أوجييه (سيتروين) بفارق 23,8 ث

4- البريطاني كريس ميك (تويوتا) بفارق 35,6 ث

5- البريطاني إلفين إيفان-سكوت (فورد) بفارق 48,6 ث

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- ترتيب بطولة العالم بعد المرحلة الثانية عشرة:

1- الأستوني أوت تاناك (تويوتا ياريس) 240 نقطة

2- الفرنسي سيباستيان أوجييه (سيتروين) 212

3- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 199

4- النروجي أندرياس ميكلسن (هيونداي) 102

5- البريطاني كريس ميكي (تويوتا ياريس) 98

- ترتيب الصانعين:

1- هيونداي 340 نقطة

2- تويوتا 332

3- سيتروين 278

4- أم سبورت فورد 200