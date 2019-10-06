أوساكا تتفوق على بارتي وتحرز لقب دورة بكين









اسماء السيد - تفوقت المصنفة رابعة اليابانية ناومي أوساكا على المصنفة أولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي، لتحرز على حسابها الأحد لقب دورة بكين الصينية، آخر دورات البريميرر الأربع الإلزامية (ألف نقطة) في كرة المضرب.

وحققت أوساكا، المصنفة أولى عالميا سابقا، فوزا صعبا على الأسترالية بنتيجة 3-6، 6-3 و6-2 في مباراة استغرقت 110 دقائق، لتحرز لقبها الثاني تواليا بعد فوزها في أيلول/سبتمبر الماضي بدورة أوساكا اليابانية.

ورفعت اليابانية (21 عاما) رصيدها من الألقاب الى ثلاثة هذا الموسم الذي بدأته بإحراز لقب ثانٍ تواليا في الغراند سلام، بتتويجها في أستراليا مطلع العام 2019، بعد أشهر من تتويجها في فلاشينغ ميدوز الأميركية.

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وقدمت اللاعبتان مباراة متكافئة الى حد كبير. وتمكنت بارتي من حسم المجموعة الأولى لصالحها بفضل كسرها إرسال أوساكا بعد شوط سادس ماراتوني، لتتقدم 4-2 وبعدها 5-2 على إرسالها.

وكان سيناريو المجموعة الثانية مماثلا لكن من جهة معاكسة، اذ انتظرت أوساكا هذه المرة حتى الشوط السادس لتكسر إرسال بارتي للمرة الأولى وتتقدم 4-2، وبعده 5-2، وصولا لحسم المجموعة على إرسالها 6-3.

وفي المجموعة الثالثة الفاصلة، بدت اليابانية أفضل مع تمكنها من كسر بارتي (23 عاما) في الشوطين الأول والسابع، لتنهي بسهولة نسبية 6-2.

وعلى رغم خسارتها، ستعزز بارتي المتوجة هذا الموسم بطلة لرولان غاروس الفرنسية، موقعها في صدارة تصنيف المحترفات على حساب مطاردتها المباشرة التشيكية كارولينا بليشكوفا التي أقصيت من الدور الأول للدورة الصينية على يد اللاتفية يلينا أوستابنكو.