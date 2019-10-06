نقل مباراة نادي الزمالك أمام نادي مصر إلى إستاد السلام

صرحت لجنة المسابقة في أتحاد الكرة، على نقل مباراة نادي الزمالك أمام نادي مصر المقاصة، إلى إستاد السلام، والتي من المقرر أقامتها مساء اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر، وأن تلك المباراة التي سوف تقام من ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدوري الممتاز.

حيث قد نشر اتحاد كرة القدم قرار من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب قائلا: «تقرر نقل مباراة الزمالك ونادي مصر، المقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد 6 أكتوبر ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز إلى ستاد السلام بدلا من ستاد بتروسبورت بناء على طلب من جهات الأمن لتأمين المباراة.