تابع هنا نتيجة مباراة الزمالك ونادي مصر On Sport Zamalek Sc لحظة بلحظة

نقدم لكم نتيجة مباراة الزمالك Zamalek Sc NOW اليوم لحظة بلحظة، حيث يلتقي الزمالك مع فريق مصر في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، ويسعى الزمالك للفوز في مباراة الليلة من اجل الحفاظ على البداية الجيدة للفريق وعدم فقد أي من النقاط للحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري العام هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر إف سي لحظة بلحظة

تنطلق مباراة الزمالك اليوم أمام نادي مصر في Zamalek vs mis fc تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بترو سبورت بحضور الجماهير وتُنقل المباراة على قنوات أون سبورت On Sport بتعليق أيمن الكاشف، في مباراة صعبة على الزمالك بعد الفوز بصعوبة على الإتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

تشكيلة الزمالك المتوقعة في مباراة الليلة

استقر مدرب الزمالك الجديد ميتشو بشكل كبير على تشكيلة الزمالك اليوم أمام فريق مصر وجاءت كالتالي:

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حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز، عبد الله جمعة.

خط الوسط: ساسي، طارق حامد، أوباما.

خط الهجوم: مصطفى محمد، بن شرقي، أوناجم.

ويسعى المدرب الصربي ميتشو للدفع بكل ما يمتلك من قوة هجومية لتحقيق الفوز السهل في مباراة الليلة.

نتيجة مباراة ونادي إف سي مصر اليوم لحظة بلحظة

ننشر لكم متابعة نتيجة مباراة الزمالك ونادي إف سي مصر Zamalek vs misr FC لحظة بلحظة اليوم في الدوري المصري الممتاز في تحدٍ جديد لأبناء ميتشو أمام فريق جديد على الدوري العام عبر موقع عرب فور نيوز.