شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بعيد ميلاد خالد بيبو الـ 42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع فيس بوك، بعيد ميلاد خالد بيبو مهاجم القلعة الحمراء السابق، والذي أكمل عامه الـ 42، حيث ولد بيبو في عام 1976.

وكتبت صفحة الأهلي: نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا السابق و أحد أبطالنا في مباريات القمة..خالد بيبو نتمنى لك عيد ميلاد سعيد.

نشأ خالد بيبو في محافظة السويس وبدأ اللعب في مركز شباب فيصل ثم التحق بنادي بور توفيق ويزغ نجمه شهرته في الإسماعيلي ، ثم انتقل إلى النادي الأهلي ولعب معه في البطولات المحلية والأفريقية.

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يعتبر بيبو أحد النجوم البارزين في القلعة الحمراء وخاصة في مباريات القمة حيث استطاع أن يسجل أربعة أهداف في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري موسم 2001-2002 وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل ولم يتكرر حتى الآن.

كما استطاع بيبو أن يسجل مع الأهلي في فوز الأحمر بدوري أبطال أفريقيا 2001، وخاصة لقاء إياب نهائي دوري الأبطال أمام ماميلودي صن داونز بطل جنوب أفريقيا عندما تمكن من إحراز ثلاثة أهداف.