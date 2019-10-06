شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح لاعبيه الدوليين إجازة من مران الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر منح اللاعبين الدوليين راحة من مران الفريق اليوم قبل انضمامهم لمعسكر المنتخب غداً الاثنين، والذي يأتى استعداداً لمواجهة بتسوانا الودية المقرر لها 14 أكتوبر الجارى.

ويضم المنتخب الأول 6 لاعبين من الأهلى بخلاف المصاب عمرو السولية الذي تم اختياره قبل إصابته وهم محمد الشناوى، أيمن أشرف ،أحمد فتحى، حمدي فتحى، حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة، بخلاف اللاعبين الأجانب الدوليين وهم الأنجولي جيرالدو والمالي اليوم ديانج والتونسي علي معلول.

وكان فايلر قد منح لاعبيه أجازة من التدريبات اليوم الأحد وغداً الاثنين قبل أن يتراجع ويُقرر خوض الفريق لتدريباته بشكل عادل اليوم على أن يتم اجراء الأجازة لنهاية الأسبوع لتصبح يومي الجمعة والسبت القادمين.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.