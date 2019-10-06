شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الغنام أسطورة كرة السلة يحتفل بعيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم طارق الغنام أسطورة كرة السلة والنادي الأهلي ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الحادى والأربعين حيث إنه من مواليد هذا اليوم من عام 1978 .

ويتولى الغنام منصب المدير الإدارى لفريق السلة بالنادى الأهلى بعد أن قضى 23 عامًا فى صالات كرة السلة، قدم خلالها الكثير من البطولات، والتى وصت إلى 20 بطولة مع النادى الأهلى من أصل 22 بطولة حققها الفريق الأحمر فى لعبة كرة السلة .

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حقق الغنام مع الأهلى بطولة دورى المرتبط 7 مرات، وكأس مصر 5 مرات، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس مرتين، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى مرة واحدة، وبطولة منطقة القاهرة 5 مرات .

وعلى مستوى المنتخب حقق البطولة العربية 3 مرات، كما حصل على البطولة الأفريقية تحت 22 سنة 3 مرات أيضًا، وحصل على بطولتي لدورة الألعاب الأفريقية، و3 بطولات لدورة الألعاب العربية.