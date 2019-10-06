شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يصل الزمالك لمقابلة مرتضى منصور فى جلسة نهاية الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل محمود جنش حارس الزمالك، إلى مقر النادى الأبيض، برفقة وكيل أعماله أحمد يحيى، لمقابلة مرتضى منصور رئيس النادى، لحل الأزمة التى شهدتها الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يستقبل مرتضى منصور، جنش، فى مكتبه، وذلك بعدما حدثت مكالمات هاتفية بالأمس بينهما شهدت شرح الحارس لموقفه وأكد له رئيس النادى تقبل اعتذاره ووعده أيضًا بتعديل عقده بما يتناسب مع ما قدمه الحارس مع الفريق فى الموسم الماضى.

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وتسبب محمود جنش حارس الفريق الأبيض فى أزمة بالزمالك، بعد التصريحات التى أدلى بها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، بأنه متعجب من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادى الزمالك حتى الآن، قائلاً: "هل السبب هو الإصابة أم شىء آخر؟"، ليرد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى على جنش بأن جميع اللاعبين لم يحصلوا على مقدمات العقود باستثناء اثنين حصلا على المقدم لوجود ظروف طارئة لديهما، وبعد تبادل التصريحات بين جنش وأمير مرتضى زادت الأزمة وقرر مرتضى منصور رئيس النادى عرض الحارس للبيع، لكن حدثت مساعى لحل الأزمة التى نستعرض تفاصيلها بالتساؤلات التى تدور حولها فى التقرير التالى.

وكان مرتضى منصور قد أكد فى الساعات الأولى من اليوم فى تصريحات تليفزيونية أن أزمة جنش، انتهت، وأن الحارس اعتذر له عما بدر منه من خطأ خلال اليومين الماضيين بعد أزمته الخاصة بمقدم عقده.