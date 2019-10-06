شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد الموافق 6 / 10 / 2019 العديد من الأحداث الرياضية المهمة التي كان أبرزها، إصابة محمد صلاح بكدمة فى "الأنكل" مع ليفربول والتى ستبعده أسبوعًا عن الملاعب، وعمرو السولية يعرض نتيجة الأشعة على طبيب المنتخب.

إصابة محمد صلاح بكدمة فى "الأنكل" مع ليفربول تبعده أسبوعًا عن الملاعب

تعرض محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب لإصابة بكدمة فى الأنكل عقب مشاركته أمس أمام فريق ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

عمرو السولية يعرض نتيجة الأشعة على طبيب المنتخب

قال خالد محمود طبيب الأهلى إن عمرو السولية لاعب وسط الفريق سيجري أشعة رنين مغناطيسي، لتحديد درجة الإصابة التي تعرض لها في مباراة أسوان والتي حسمها الفريق الأحمر بخماسية مقابل هدف واحد.

ميودراج يبدأ رحلة استكشاف الجزيرة الإماراتي قبل موقعة 23 أكتوبر

بدأ الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للإسماعيلي رحلة الاستعداد لمواجهة الجزيرة الإماراتي بثمن نهائي البطولة العربية وذلك بعدما طلب من الجهاز الإداري للدراويش تجهيز تسجيلات لبطل الإمارات من أجل دراستها للتعرف على مواطن القوة والضعف في الفريق قبل المواجهة المرتقبة بين الناديين.

تأهل مصطفى عسل وروان العربي فى بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

Advertisements

أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 12 أكتوبر الجاري كثاني بطولة بلاتينية بالموسم الجديد.

المحترفون يصلون القاهرة اليوم استعدادا لمعسكر المنتخب الوطنى

يصل اللاعبون الدوليون المحترفون في الخارج إلى القاهرة اليوم، الأحد، من أجل الانتظام في معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق بداية من غد الاثنين.

150 ألف جنيه راتب بركات فى المنتخب ويتحمل الضرائب

يحصل محمد بركات مدير منتخب مصر الحالي ونجم الأهلي السابق على مبلغ 150 ألف جنيه شهريا نظير توليه مهمة المنصب الجديد فى جهاز الفراعنة.

الزمالك يُعدل عقد جنش فى جلسة اليوم بعد اعتذار اللاعب