شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتقدم على المقاصة فى الشوط الأول بهدف من نيران صديقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الجونة والمقاصة التي أقيمت على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام في نسخته رقم 61، بتقدم الجونة على أبناء الفيوم بهدف نظيف.

بدأ المقاصة اللقاء بضغط هجومي على الجونة قبل أن يحكم الفريق الساحلي قبضته على زمام المباراة، ويحاصر الفريق الفيومي في وسط ملعبه، وفي الدقيقة العاشرة تلقى آلان تشيامابادي لاعب الجونة أول الكروات الصفراء في اللقاء بعد تدخل عنيف مع لاعب المقاصة.

وفي الدقيقة 13 حصل إسلام محارب لاعب الجونة على الكارت الأصفر الثاني في المباراة بعد كرة مشتركة مع أحمد محسن لاعب المقاصة، بسبب الاعتراض على قرار الحكم.

ظهر فريق الجونة بشكل أكثر تنظيمًا من المقاصة في ربع الساعة الأولى، ولكن دون وجود خطورة حقيقية من الفريقين على المرمى، وفي الدقيقة 17 لاحت أخطر فرص المباراة لنادي الجونة قبل أن يتدخل أحمد محسن لاعب المقاصة ليبعد الكرة من أمام أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة.

ظهرت الأنياب الهجومية للمقاصة في الدقيقة 21 عن طريق عبد الله مجدي إلا أن الكرة مرت بسلام أمام مرمى محمود الغرباوي حارس الجونة.

في الدقيقة 24 حصل أحمد ياسين مدافع مصر المقاصة على الكارت الأصفر وثالث كروت اللقاء، وسدد إسلام محارب كرة قوية في الدقيقة 25 إلا أن محمود حمدي حارس المقاصة تصدى لها ببراعة، وتوالت التسديدات بعد ذلك على مرمى الفريق الفيومي.

توقف اللعب في الدقيقة 30 لشرب المياه والتقاط الأنفاس، وفي الدقيقة 32 لاحت أخطر الفرص للجونة بعد كرة خاطئة من محمود حمدي وارتباك خط ظهر المقاصة قبل أن ينهي أكرم توفيق الهجمة بتصويبة بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقيقة 41 تقدم فريق الجونة على مصر المقاصة بهدف سجله حسني فتحي لاعب الفريق الفيومي عن طريق النيران الصديقة.

وبدأ المقاصة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدى

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خط الدفاع : حسني فتحي –أحمد ياسين -عاصم سعيد - أحمد محسن

خط الوسط: مصطفى شبيطة – حالد اوتشو - ميدو جابر – محمد ابراهيم

خط الهجوم: عمرو مرعى - عبدالله مجدي.

فيما بدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون من:

محمود الغرباوي، باسم علي، محمد نجيب، لؤي وائل، عمرو سعداوي، محمد محسن «ليلة»، أكرم توفيق، أحمد مجدي، إسلام محارب، أحمد ياسر ريان، آلان تشيامابادي.

وعلى مقاعد البدلاء:

عمر رضوان، خالد صبحي، جوناثان نجويم، سيرج أكا، والتر بواليا، أحمد حمدي، محمد ناجي «جدو».