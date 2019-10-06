فيديو.. الجونة يتقدم على المقاصة بهدف من نيران صديقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق الجونة على مصر المقاصة بهدف نظيف فى الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام وسجل الهدف حسني فتحي قائد المقاصة عن طريق الخطأ في مرماه.وبدأ المقاصة المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمود حمدى
خط الدفاع: حسني فتحي –أحمد ياسين -عاصم سعيد - أحمد محسن
خط الوسط: مصطفى شبيطة – حالد أوتشو - ميدو جابر – محمد إبراهيم
خط الهجوم: عمرو مرعى - عبدالله مجدي.فيما بدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون من: محمود الغرباوي، باسم علي، محمد نجيب، لؤي وائل، عمرو سعداوي، محمد محسن «ليلة»، أكرم توفيق، أحمد مجدي، إسلام محارب، أحمد ياسر ريان، آلان تشيامابادي.
وعلى مقاعد البدلاء:"عمر رضوان، خالد صبحي، جوناثان نجويم، سيرج أكا، والتر بواليا، أحمد حمدي، محمد ناجي جدو".
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