شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يدرس الدفع بـ"شيفو" فى مركز الوسط أمام نادى أف سي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، الدفع بمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق في مركز لاعب الوسط المدافع خلال مواجهة نادى أف سي مصر، فى المباراة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

ويغيب طارق حامد عن الزمالك فى تلك المباراة للإيقاف ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن للإصابة وفرجاني ساسي لإراحته من قبل الجهاز الفنى وتجنب حصوله على إنذار ثالث قبل مباراة القمة المقبلة أمام الأهلى، فى الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز، التى ستقام يوم 19 من شهر أكتوبر الجارى.

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ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته المحلية بعدما حقق الفوز فى مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة، فى الجولتين الأولى والثانية بالدورى، ليحصد 6 نقاط واكتفى الفريق الأبيض بإحراز هدفين فقط فى المباراتين بواقع هدف فى كل لقاء فيما لم تستقبل شباكه أى أهداف، أما نادى مصر حصد نقطة واحدة من أول جولتين له فى الدورى ولم يسجل أى هدف حتى الآن واستقبلت شباكه 3 أهداف.