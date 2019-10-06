جنش يصل إلى الزمالك للتراضي مع مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
وصل محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، إلى مقر النادي الأبيض للاجتماع برئيس النادي مرتضى منصور بعد مطالبة اللاعب بمستحقاته المالية المتأخرة.
وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أن جنش وصل رفقة وكيل أعماله أحمد يحيى لعقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي.
وكان الحارس الدولي أجرى اتصالاً هاتفيًا أمس السبت، بمرتضى منصور شرح خلالها الحارس موقفه وأكد له رئيس النادي الأبيض تقبل اعتذاره.
وكان جنش (32 عامًا) كتب عبر حسابه على "إنستجرام" أنه لم يحصل على مقدم تعاقده من الزمالك قائلا: "هل إصابتي هي السبب؟".
وتعاقد الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع 3 حراس مرمى، محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، بعد الإصابة التي تعرض لها جنش في معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا 2019.
وأعلن مرتضى منصور في وقت سابق أنه تقرر تعديل عقد جنش مع كل من طارق حامد ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني.
يُذكر أن الزمالك يستعد حاليا لمواجهة إف سي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.
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