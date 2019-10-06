28 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا لجنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض وديتين أمام جنوب أفريقيا والمقرر لهما يومي 11 و 13 أكتوبر الجاري.

وضمت القائمة 28 لاعبًا هم حراسة المرمى (عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير)، خط الدفاع (اسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، محمد صادق، احمد ابوالفتوح، احمد ايمن، كريم العراقي)، خط الوسط (اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، احمد حمدي، فوزي الحناوي)، وفي الهجوم (رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور، عبدالرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم، مصطفي محمد، صلاح محسن، احمد ياسر ريان، ناصر منسي).

من جانبه قال شوقي غريب إن الجهاز الفني يتابع اللاعبين محمد محمود وكريم نيدفيد مع ادارة النادي الاهلي للوقوف علي برنامجهما العلاجي باعتبارهما ضمن الهيكل الاساسي للمنتخب الاولمبي، أما طاهر محمد طاهر فسيخضع للكشف الطبي بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب لتحديد برنامجه العلاجي.

جدير بالذكر أن الفريق سيؤدي تدريباته اعتبارًا من غد علي الملاعب الفرعيه لاستاد القاهر وستاد السلام.