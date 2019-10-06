رسميا.. بتروسبورت ينضم لملاعب لا تستضيف الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تقرر نقل مباراة الزمالك ونادي مصر المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري من ملعب "بتروسبورت" إلى ملعب "السلام".

وأعلن اتحاد الكرة في خطاب رسمي بناءً على قرار الأمن عدم الموافقة على إقامة أي مباراة طرفيها الأهلي والزمالك في الملاعب التالية: بتروسبورت، المقاولون العرب، جهاز الرياضة العسكري والكلية الحربية.

وأضاف أن المباريات الفاصلة وذات الحساسية لن تقام على تلك الملاعب، لينضم "بتروسبورت" إلى الملاعب التي لا تستضيف مباريات الأهلي والزمالك في القاهرة.

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واستضاف ملعب "السلام" مباريات الأهلي في الموسم الماضي (2018-2019)، بينما كان يحتضن ملعب "بتروسبورت" مباريات الزمالك.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة مباريات الأهلي والزمالك بعد فترة التوقف الدولي بسبب معسكر المنتخب الوطني.

يذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في الجولة الرابعة للدوري يوم 19 أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة، الذي احتضن مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.