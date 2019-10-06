تريزيجيه يشارك في رقم تاريخي لم يحققه أستون فيلا منذ 11 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - بخماسية تاريخية، انتفض فريق أستون فيلا الإنجليزي الذي يضم المصريين محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي، ليحسن موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما عانى بشدة في الأسابيع الأولى.

واكتسح أستون فيلا مضيفه نورويتش سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بريميرليج، ليحقق فوزه الثاني في المسابقة، ويرفع رصيده إلى ثماني نقاط، متقدمًا للمركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

وغاب المحمدي عن المواجهة، بينما شارك تريزيجيه بديلًا في الدقيقة الرابعة والستين، حيث دخل إلى أرض الملعب بدلًا من الهولندي أنور الغازي، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الـ "فيلانز" برباعية نظيفة.

واستعرض أستون فيلا النتيجة التاريخية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذكر أنها المرة الأولى التي يسجل فيها الفريق خمسة أهداف خارج ملعبه منذ شهر أبريل عام 2008، عندما اكتسح ديربي كاونتي بسداسية نظيفة.

وانتقل تريزيجيه إلى صفوف أستون فيلا مطلع الموسم الحالي، مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من فريق قاسم باشا التركي الذي لعب بقميصه لموسمين، بينما المحمدي للفريق ذاته منذ عام 2017.