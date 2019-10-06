فايلر يلغي قرار إراحة لاعبي الأهلي استعدادا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ألغى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قراره بإراحة لاعبيه بعد مباراة أسوان وقرر استمرار التدريبات اليوم الأحد في الخامسة مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان الفريق تغلب على نظيره فريق أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم عصر أمس السبت على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري.

من جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني سيعقد جلسة لوضع خطة عمل الأيام المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري بسبب معسكر المنتخب الوطني.

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "سنحدد في الجلسة خطة الإعداد سواء بإقامة مباراة ودية من عدمه وفقا لظروف الفريق".

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وأوضح أن الجهاز الفني أغلق صفحة مباراة أسوان وبدأ مرحلة إعداد وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباريات التي تعقب فترة التوقف الدولي وعلى رأسها مباراة الزمالك في الجولة الرابعة للدوري يوم 19 أكتوبر الجاري.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الفريق يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، مشيرا إلى أن وجود عناصر مميزة وجاهزة في كل المراكز أمر إيجابي للغاية ويتوافق مع خطط الأندية الكبيرة التي تنافس على حصد البطولات.

ووجه مدير الكرة التهنئة إلى مجموعة اللاعبين المنضمين للمنتخب الوطني خلال معسكره، متمنيا لهم التوفيق حتى يكونوا إضافة كبيرة في هذه المرحلة.

يذكر أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر استدعى من الأهلي كلا من محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات للمعسكر المقبل لخوض ودية بتسوانا.