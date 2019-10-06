تقرير.. هل تفوق فايلر فيما فشل فيه لاسارتي وكارتيرون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام عادل:

فتح الأداء الرائع الذي ظهر به الأهلي على مستوى الفردي، وبخاصة الهجوم - الحديث عن دور المدرب السويسري رينيه فايلر في تطوير نجوم الأحمر على الصعيد الفردي، والمقارنة بأقرانه السابقين في الأهلي في عهد محمود الخطيب، رئيس النادي.

ومنذ تولي محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي، في ديسمبر 2017، تعاقب على تدريب المارد الأحمر مدرب وطني وثلاثة أجانب، وهم: حسام البدري في الفترة من أغسطس 2016، حتى مايو 2018، ثم الفرنسي باتريس كارتيرون الذي قاد الأهلي، بداية من مايو 2018 حتى نوفمبر 2018، حيث تمت إقالته، بعدما خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة ليعقبها أيضًا الخروج من دور الـ16 من البطولة العربية، أمام الوصل الإماراتي، والأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي قاد الأهلي من يناير 2019 حتى أغسطس من نفس العام، وأخيرا السويسري رينيه فايلر.

البدري صنع هداف الدوري

تألق المغربي وليد أزارو القادم إلى الأهلي في صيف 2017 من الدفاع الحسني الجديدي المغربي، في بداية مشواره مع القلعة الحمراء.

كان أزارو يعاني من عقم تهديفي، ومع البدري تألق وأحرز العديد من الأهداف، فكان هداف لبطولة الدوري المصري موسم (2017 2018)، بالإضافة إلى تسجيله 6 أهداف في البطولة الأفريقية بدايتها بهاتريك في النجم الساحلي التونسي في مباراة نصف النهائي، ثم الحاوي وليد سليمان، حيث كان الحاوي في أبهى فتراته مع البدري، بالإضافة إلى مؤمن زكريا.

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كارتيرون.. وشريف وكوليبالي

في الفترة التي تولى فيها الفرنسي باتريس كارتيرون القيادة الفنية للأهلي، شهدت تطور العديد من اللاعبين أبرزهم محمد شريف الذي تعاقد معه الأحمر في يناير 2018 وكان كلما شارك أحرز أهدافا لفريقه لعل أهمها هدفاه في شباك الترسانة في بطولة كأس مصر، بالإضافة إلى تألق المالي ساليف كوليبالي والذي استطاع سد ثغرة الدفاع الذي كان الأهلي يعاني منها، حيث كان المارد الأحمر يعاني من إصابات كثيرة في تلك الفترة على مستوى الدفاع، واسلام محارب الذي كان يعتمد عليه بشكل كبير، بالإضافة إلى استمرار تألق وليد سليمان وجونيور أجايي.

لاسارتي.. وتوظيف نيدفيد

تولى الأوروجواياني مارتن لاسارتي تدريب الأهلي في يناير 2019، حيث كانت أهم بصماته على اللاعبين كان الشاب كريم نيدفيد الذي كان يقف على اعتاب الإعارة، إلا أن إصابة أحمد فتحي ومحمد هاني جعلت الأوروجواياني يعيد توظيف اللاعب وقدم أداء رائعا بصحبة عمرو السولية شريكه في وسط الملعب.

فايلر

وأخيرا السويسري رينيه فايلر الذي تولى المهمة الفنية في سبتمبر الماضي كان من أبرز لمساته الثلاثي جونيور أجايي والذي أعاد توظيفه في مركز المهاجم وتطور فيه بشكل كبير، بالإضافة إلى التطور اللافت في أداء رمضان والشحات وحمدي فتحي، لاعب الوسط المدافع، والذي تمكن بشكل كبير من حل أزمة وسط الملعب التي كان الأهلي يعاني منها بعد تقدم عاشور في العمر وتذبذب أداء السولية.

يشار إلى أن السويسري قاد المارد الأحمر في ست مباريات، 2 في دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال ومباراة في السوبر المصري أمام الزمالك وثلاث في الدوري وفاز بها جميعًا.