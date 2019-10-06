خطة ميتشو أمام إف سي مصر.. محمد عبدالشافي بديلا لطارق حامد

يدرس الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدفع بمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق في مركز لاعب الوسط المدافع خلال مباراة أف سي مصر المقرر لها في الثامنة مساء اليوم في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

ويغيب طارق حامد عن المباراة للإيقاف ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن للإصابة وفرجاني ساسي لإراحته من قبل الجهاز الفني قبل مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي. . وكان ميتشو استقر على الدفع بأحمد سيد زيزو في مركز لاعب الوسط ويدرس حاليا الدفع بعبد الشافي بجواره في خط الوسط، وهو ما سيحسمه المدير الفني في المحاضرة التي سيلقيها على اللاعبين في الخامسة مساء اليوم.