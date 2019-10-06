عبدالحفيظ يكشف خطة تدريبات الأهلي خلال فترة توقف الدوري

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني سيعقد جلسة لوضع خطة عمل الأيام المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري؛ بسبب معسكر المنتخب المصري؛ سواء بإقامة مباراة ودية من عدمه وفقا لظروف الفريق.
وأوضح أن الجهاز الفني أغلق تماما صفحة مباراة أسوان وبدأ مرحلة إعداد وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباريات التي تعقب فترة التوقف الدولي وعلى رأسها مباراة الزمالك في الدوري.
وأشار عبدالحفيظ إلى أن الفريق يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، مشيرا إلى أن وجود عناصر مميزة وجاهزة في كل المراكز أمر إيجابي للغاية ويتوافق مع خطط الأندية الكبيرة التي تنافس على حصد البطولات.
ووجه مدير الكرة التهنئة إلى مجموعة اللاعبين المنضمين للمنتخب الوطني خلال معسكره، متمنيا لهم التوفيق حتى يكونوا إضافة كبيرة في هذه المرحلة.
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