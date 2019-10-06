فارياس يعلن تشكيل طلائع الجيش أمام بيراميدز

أعلن سيرجيو فارياس المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في المواجهة التي تجمع بينهما على ستاد الرياضة العسكري، صمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة العسكري، صمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز. وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من: في حراسة المرمى: محمد بسام Advertisements خط الدفاع: محمد بوشا، علي الفيل، أحمد سامي، عمرو نجيب خط الوسط: كريم طارق، حسام سلامة، فرانك أستيفن، مهند مصطفي، عاصم صلاح الهجوم: تالا نداي

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