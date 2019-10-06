الجونة يتقدم على المقاصة في الشوط الأول

أنهى فريق الجونة الشوط الأول أمام نظيره مصر المقاصة، متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة

جاء هدف الشوط الأول عن طريق حسني فتحي لاعب المقاصة بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 41، بعد كرة

عرضية من أحمد مجدي لاعب الجونة حولها حسني بالخطأ في مرمى شباكه.

ويسعى فريق الجونة إلى تحقيق أول فوز له في بطولة الدوري هذا الموسم بعد الخسارة في أول جولتين، بينما حقق المقاصة الانتصار في جولة وخسر الأخرى.