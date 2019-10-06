تشيلسي يتقدم على ساوثهامبتون بثلاثية في الشوط الأول

تمكن تشيلسي من التقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ساوثهامبتون، في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا على ملعب سانت ميريز، في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
شهد الشوط الأول أداء قوي وسريع من لاعبي تشيلسي، وسرعان ما تقدموا بالهدف الاولعن طريق تامي أبراهام في الدقيقة 17 بعد كرة رائعة من فوق حارس مرمى ساوثهامبتون لتتعدى خط المرمى قبل أن يلحق بها المدافع.
وقبل أن يستفيق لاعبي ساوثهامبتون، باغتهم الإنجليزي الشاب ماسون مونت بثانيأهداف تشيلسي في الدقيقة 24، ليبدأ أداء البلوز في الهبوط تدريجيًا، حتى تمكن داني إنجز من إحراز أول أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 30.
وبعد تقليص الفارق بدأ الأمل في العودة للاعبي ساوثهامبتون من أجل التعادل، إلا أن النجم نجولو كانتي تمكن من إحراز ثالث أهداف تشيلسي في الدقيقة 40، ليخرج البلوز من الشوط الأول متقدمين بثلاثية.
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