وولفرهامبتون يفرض التعادل السلبي على مانشستر سيتي بالشوط الأول

إنتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون بالتعادل السلبي ، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على استاد الإتحاد في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز.
بدأت المباراة بضغط قوي من لاعبي مانشستر سيتي من أجل إحراز هدفمبكر لحسم المباراة، إلا أن لاعبي وولفرهامبتون كانوا حريصين على عدم تقبل هدف مبكر يمنح الأفضلية للسيتي.
وسيطر السيتي على مجريات اللعب تمامًا ووصلت نسبة إستحواذه إلى 70 % ، وتعددت محاولاتهالهجومية وسط تكتل دفاعي من وولفرهامبتون، والذي إنكمش على حدود منطقة الجزاء معتمداً على الهجمات المرتدة.
ومع ضغط مانشستر سيتي الرهيب انشكفت دفاعاته بشكل واضح، ولكن وولفرهامبتون لم يستغل تلك المساحات بالشكل الأمثل، وخلال الدقائق الأخيرة زاد ضغط الفريق السماوي بشكل واضح، ولكن ظل دفاع الضيوف وحارس مرماه متماسكين حتى صافرة نهاية الشوط الأول.
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