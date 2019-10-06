مانشستر يونايتد يدافع عن بول بوجبا

دافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزى عن بول بوجبا صانع ألعاب الفريق، بعد التقارير التي نشرت عن مطالبة اللاعب برفع راتبه مع الفريق إلى 600000 ألف جنيه يورو أسبوعيًا، وهو ما يعادل 34 مليون يورو سنويًا، والذي يتخطى راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

في يوفنتوس الإيطالي

وغضب النادي من هذه التقارير التى ليس لها أى أساس من الصحة، لأن اللاعب لم يطالب بهذا المبلغ الخيالي.

واوضحت صحيفة " ديلى ميل " الأنجليزية: أن اللاعب يركز على استعادة لياقته

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بنسبة مائه بالمائه لمساعدة الفريق.

وتابعت: أن بوجبا لايزال لديه عامين فى عقده مع خيار التمديد لموسم اضافى، لذلك لم تكن هناك محادثات حول تجديد عقده، او انه طاب زياده فى العقد.

يشار إلى أن بوجبا لم يشارك مع الفريق سوى فى مبارتين بسبب اصابته فى الكاحل، وهناك شكوك حول مشاركته اليوم مع الفريق امام نيوكاسل.