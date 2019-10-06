شاهد.. تريزيجيه يحتفل بمولوده الأول "يزن"

احتفل محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الخميس بقدوم مولوده الأول "يزن".

ونشر تريزيجيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي

"تويتر" صورة له معلقًا "الحمدلله رزقنا الله ب “يَزَن“ اسأل الله أن يبارك فيه و يرزقني بره، وأن يجعله الله من مواليد السعادة و من عباده الصالحين".

يذكر أن تريزيجيه شارك أمس السبت في فوز أستون فيلا على نوريتش سيتي بخماسية مقابل هدف، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، ويستعد للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لودية بتسوانا.