28 لاعبا في قائمة المنتخب الاولمبي استعدادا لجنوب افريقيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب قائمه باسماء 28 لاعبا للدخول بهم في معسكر اعتبارا من الغد استعدادا لآداء مباراتين وديتين امام جنوب افريقيا يومي 11 و13 اكتوبر الحالي

ضمت القائمة لحراسة المرمي:

عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير

الدفاع :

اسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، محمد صادق، احمد ابوالفتوح، احمد ايمن، كريم العراقي

خط الوسط:

اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، احمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر،

امام عاشور، عبدالرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم

الهجوم:

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مصطفي محمد، صلاح محسن، احمد ياسر ريان، ناصر منسي

ومن المقرر ان يؤدي الفريق تدريباته اعتبارا من غد علي الملاعب الفرعيه لاستاد القاهرة وستاد السلام

كما اكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي ان الجهاز الفني يتابع اللاعبين محمد محمود وكريم نيدفيد مع ادارة النادي الاهلي للوقوف علي برنامجهما العلاجي باعتبارهما ضمن الهيكل الاساسي للمنتخب الاولمبي.

وقال غريب ان طاهر محمد طاهر سيخضع للكشف الطبي بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب لتحديد برنامجه العلاجي مشددا علي ان هذا المعسكر هو الاخير، قبل انطلاق البطولة في 8 نوفمبر المقبل وايضا اختيار القائمه النهائيه التي سيتم ارسالها للكاف يوم 29 اكتوبر.

واكد غريب ان مباراتي جنوب افريقيا احتكاك قوي للفريق قبل البطولة وهو احد المنتخبات المتأهله ويقع في المجموعة الثانية.

كما وجه الشكر لكافة الجهات التي تقف وراء المنتخب من اجل تحقيق الحلم الكبير بالتأهل لاولمبياد طوكيو 2020 اولا ثم الفوز بالبطوله

وقال ان الجميع سواء جهاز فني او لاعبين يدرك تماما حجم المسئولية الملقاة علي عاتقهم والفريق سيكون عند حسن ظن الجماهير وهدفنا اسعاد الجماهير المصرية.