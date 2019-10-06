فترة التوقف الدولى تثير قلق زين الدين زيدان

دخل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بحالة من القلق، نتيجة بدء فترة التوقف الدولي.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو " الأسبانية أن زيدان سيخسر 13 لاعبًا خلال فترة التوقف الدولى المقبلة، وهو الأمر

الذى يقلقه خوفًا من إصابة أى لاعب فى الفريق.

قال زيدان خلال المؤتمر الصحفى لمباراة غرناطة " اللاعبين سيغادرون إلى منتخباتهم، بعضهم يعانى من مشكلات جسدية، وسوف يلعبون،

إنه أمر صعب على اللاعبين ولكن يتعين علينا التعامل مع ذلك.

ومن المتوقع عدم انضمام كل من تونى كروس وجاريث بيل لمنتخباتهما، بعد الإصابة التي لحقت بهما فى مباراة غرناطة، التي أقيمت أمس السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني وانتهت بفوز الفريق الملكي بأربعة أهداف مقابل هدفين.