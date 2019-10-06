دخل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بحالة من القلق، نتيجة بدء فترة التوقف الدولي.
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو " الأسبانية أن زيدان سيخسر 13 لاعبًا خلال فترة التوقف الدولى المقبلة، وهو الأمرالذى يقلقه خوفًا من إصابة أى لاعب فى الفريق.
قال زيدان خلال المؤتمر الصحفى لمباراة غرناطة " اللاعبين سيغادرون إلى منتخباتهم، بعضهم يعانى من مشكلات جسدية، وسوف يلعبون،إنه أمر صعب على اللاعبين ولكن يتعين علينا التعامل مع ذلك.
ومن المتوقع عدم انضمام كل من تونى كروس وجاريث بيل لمنتخباتهما، بعد الإصابة التي لحقت بهما فى مباراة غرناطة، التي أقيمت أمس السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني وانتهت بفوز الفريق الملكي بأربعة أهداف مقابل هدفين.
كانت هذه تفاصيل خبر فترة التوقف الدولى تثير قلق زين الدين زيدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.