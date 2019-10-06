شاهد.. مباراة آرسنال وبورنموث في البريميرليج

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة آرسنال وبورنموث، التي تنطلق في الثالثة عصرًا علىملعب ستاد الإمارات، في إطار مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل آرسنال المركز السادس في البريميرليج برصيد 12 نقطة، ويبحث عن تحقيق الفوز للعودة إلى المربع الذهبي في الدوري، بينما يحتل بورنموث المركز العاشر بـ 11 نقطة.
شاهد مباراة آرسنال وبورنموث :
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