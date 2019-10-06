شاهد.. مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة تشيلسي وساوثهامبتون، التي تنطلق فيالثالثة عصرًا على ملعب سانت ميريز، في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
يحتل تشيلسي المركز التاسع في البريميرليج برصيد 11 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز السادس عشر بـ 7 نقاط فقط.
شاهد مباراة تشيلسي وساوثهامبتون :
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