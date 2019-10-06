مرتضى منصور يتوسل للسيدة فاطمة سامورا!

توسل رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” لأمين عام الفيفا “فاطمة سامورا” بإنصاف فريقه في قضية مباراة جينيراسون فوت السنغالي لحساب إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أنه على استعداد لقبول أي قرار مهما كان، شريطة أن يكون متفق مع العقل والمنطق.

وغَير مرتضى منصور من أسلوب حديثه عن السيدة فاطمة سامورا، بعد 24 ساعة فقط من اتهامها بالتلاعب داخل أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لصالح جينيراسون فوت، بعد شهرين فقط من تكليفها بالإشراف على الكاف من قبل الفيفا بسبب شبهة فساد في إدارة الرئيس الحالي “أحمد أحمد”.

وانتشر فيديو حديث مرتضى منصور عن فاطمة سامورا كالنار في الهشيم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتُرجم باللغتين الفرنسية والإنجليزية، واستغلت إدارة جينيراسون فوت الفرصة ونشرت مقالاً عنه عبر المواقع الرسمي للنادي.

تغيير النبرة

ما حدث أثر على موقف الزمالك بالسلب أمام الكاف، بل وعلى مرتضى منصور نفسه، فمن المحتمل معاقبته بالإيقاف عن ممارسة النشاط الرياضي بسبب إهانة رموز الاتحادين الأفريقي والدولي.

ولم يجد مرتضى منصور مفرًا من تغيير نبرة صوته وأسلوب حديثه عن المسؤولة رفيعة المستوى بالفيفا، وذلك في أول ظهور له بعد انتشار الفيديو المشين الذي قامت إدارة قناة الحدث اليوم بحذفه من على يوتيوب بعد حوالي 18 ساعة من نشره.

وقال مرتضى منصور لبرنامج الزمالك اليوم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد 6 أكتوبر “أيًا كان قرار الكاف بخصوص مباراتنا مع جينيراسون فوت، سنحترمه وسننفذه، لكن ردنا سيكون على حسب القرار، وهل هو متفق مع العقل والمنطق أم لا”.

وأضاف رئيس الزمالك “لا أعتقد أن الأخت فاطمة أو أي أحد من الاتحاد الأفريقي سيخالفون ضمائرهم، وثقتنا كبيرة في السيدة فاطمة سامورا بلا حدود، ولا أعتقد أنها ستبيع سمعتها الدولية من أجل جينيراسون فوت”.

أصدقاء فاطمة سامورا

تجاهل مرتضى منصور الاعتذار لفاطمة سامورا ومسؤولي النادي السنغالي على ما تفوه به من كلمات مثيرة للجدل، (التفاصيل هنا).

وأصر على موقفه تجاه قطر ورئيس نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية “ناصر الخليفي” وعاد ليتهمه وبلده بالتآمر على مصر والزمالك.

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وسبق لمرتضى منصور التشكيك في نزاهة قطر وعدم أحقيتها بتنظيم كأس العالم 2022 بشكل علني خلال ظهوره الأسبوع الماضي مع برنامج “على مسؤوليتي” الذي يقدمه أحمد موسى في قناة “صدى البلد”. (التفاصيل من هنا).

ومن المعروف أن حسن الذوادي الذي يشغر منصب رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 (اللجنة العليا للمشاريع والإرث) تربطه علاقة مميزة بالسيدة فاطمة سامورا بعد أن قابلته في العاصمة القطرية الدوحة هذا العام لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الفيفا واللجنة.

كما أن فاطمة سامورا على قناعة تامة بتنظيم قطر لكأس العالم 2022، وأشادت بالجهد المبذول من قبل الحكومة القطرية في أكثر من حوار صحفي مع الموقع الرسمي للفيفا، وخلال كونجراس الفيفا الذي أقيم في موسكو أثناء كأس العالم بشهر يونيه 2018.

وقالت فاطمة سامورا عن قطر “مونديال 2022 في قطر سيكون مميزًا من جميع النواحي. أعتقد أن المشاريع تجري كما هو مخطط لها من ناحية البنية التحتية. ملعب خليفة الدولي هو أحد الملاعب الرئيسية التي تم تدشينها في شهر مايو الماضي. ومن خلال زياراتنا واجتماعاتنا مع اللجنة المحلية المنظمة، لا يوجد لدينا أي سبب يدفعنا للتشكيك في أن هذه البطولة ستكون بطولة رائعة بامتياز”.

وأضافت “من المقرر أن يشهد العام المقبل الانتهاء من إنجاز ملعبين من الملاعب المرشحة لاستضافة المونديال فيما ستجهز جميع الملاعب في عام 2020”.

وحول الآثار التي قد تحملها البطولة للمنطقة بصفتها أول كأس عالم في الشرق الأوسط، أوضحت الأمين العام للفيفا قائلة “كرة القدم إحدى أكبر الأدوات التي توحد الشعوب”.

إلى ذلك، سيصدر قرار إعادة مباراة الزمالك وجينيراسون فوت أو تأهيل أحدهما دون إقامة مباراة جديدة، بعد غد الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2019، أي قبل سحب قرعة دور المجموعات بـ 24 ساعة فقط.