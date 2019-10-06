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مرتضى منصور يُحمل محامي نيمار مسؤولية المهزلة

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محمود ماهر 0 تبليغ

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حَمل المستشار مرتضى منصور المحامي الإسباني خوان كريسبو بيريز مسؤولية إلغاء مباراة الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه تدخل بتوصية من رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.

ولم يذكر مرتضى منصور خلال حديثه مع قناة الحدث اليوم اسم المحامي، لكن لا يوجد محام آخر للمهاجم البرازيلي جونيور سوى خوان كريسبو وهو الذي يترافع لصالحه في قضية الـ 40 مليون يورو التي طالب بها اللاعب من مطلع الأسبوع الماضي.

وقال مرتضى منصور لبرنامج الزمالك اليوم في القناة المذكورة جينيراسون فوت استعان بمحام اللاعب البرازيلي نيمار في قضيتهم ضدنا، وهذا دليل على صحة كلامي السابق عن ناصر الخليفي.

خوان كريسبو بيريز محامي نيمار (صور: fcbarcelonanoticias)
خوان كريسبو بيريز محامي نيمار (صور: fcbarcelonanoticias)

واتهم مرتضى منصور بشكل واضح رئيس باريس سان جيرمان ورئيس مجموعة قنوات beIN Sports القطرية، قائلاً ناصر الخليفي هو مَن افتعل تلك الأزمة عندما أرسل المحامي الخاص به إلى النادي السنغالي، كي تعرفوا فقط أن هناك مؤامرة قطرية على مصر والزمالك.

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وختم حديثه أثق في السيدة فاطمة سامورا (الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا)، ثقتنا فيها بلا حدود، ولا أعتقد أنها ستبيع سمعتها الدولية من أجل فريق مثل جينيراسون فوت.

وعاش نادي باريس سان جيرمان ضغط مباريات غير عادي منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، حيث لعب 7 مباريات، بواقع مباراة كل 4 أيام ثم مباراة كل 3 أيام.

ومن بين تلك المباريات، جولتان في أمام وجالاطا سراي، و5 جولات في الدوري الفرنسي أمام أندية “ستراسبورج وليون وريمس وبوردو وأنجيه”.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أثناء الانتخابات البرلمانية (صور: Getty)

 

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