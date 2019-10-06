اونلاين | يلا شووت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون اليوم الأحد 6-10-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره فريق وولفرهامبتون، وذلك مساء اليوم الأحد، الموافق 6 أكتوبر الجارى، علي ملعب الاتحاد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز لموسم 2019-2020.

ويدخل حامل اللقب في النسخة الماضية هذه المباراة وفي رصيده 16 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادل وهزيمة، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر (ليفربول)، بينما ولفرهامبتون يمتلك 7 نقاط ويحتل المركز ال13 بجدول ترتيب البريميرليج.

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يستضيف ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتى وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعه عصراً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، وفي تمام الساعة الثانية عصراً بتوقيت خط جرينتش.

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ومن المقرر أن يتم نقل هذا اللقاء القوي بين مان سيتي والوولفز، من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي الثانية beIN Sport HD 2 ، كما يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي روابط للبث المباشر لهذه المباراة بجودة عالية وبدون تقطيع.

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة وولفرهامبتون، على النحو التالي: حراسة المرمى: إيديرسون، خط الدفاع : فيرناندينيو ، نيكولاس أوتاميندي ، كايل ووكر – زينشيتكو، خط الوسط : ديفيد سيلفا – جوندوجان – رودريجو، خط الهجوم : رياض محرز – رحيم ستيرلينج – خيسوس.