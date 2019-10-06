اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر الشوط الثاني

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مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق مانشستر سيتي مع فريق ولفرهامبتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز YALA SHOOOT PLUS، وستكون تلك المواجهة نارية كعادة مباريات الناديين في البريميرليج والبطولات المحلية KOORA ONLINE.





كورة ستار وسوف تقام تلك المباراة بين فريق مانشستر سيتي مع فريق ولفرهامبتون في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، BEIN MATSH بينما ستقام في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وسوف تقام في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت دولة المغرب YALA KOORA.

يلا شوت حصري ويسعى فريق مانشستر سيتي لتحقيق الانتصار ضد ولفرهامبتون من أجل اللحاق بالريدز متصدر جدول الترتيب برصيد 24، بينما يحل السيتي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة فقط حتى الآن COOL KOORA، وكان ليفربول قد حقق فوزا مثيرا على فريق ليستر سيتي بالأمس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الانفيلد KOORA LIVE.

كورة لايف ويدخل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تلك المباراة بالقوة الضاربة له لتحقيق فوزا مبكرا وإراحة اللاعبين قبل التوقف الدولي المقبل للمنتخبات، YALA SHOOOT HASRY وكان قد تعادل فريق ولفرهامبتون مع فريق السيتي بالموسم الماضي في مباراة الذهاب بينما خسر الإياب بنتيجة هدفين نظيفين على ملعب الاتحاد GOAL KOORA