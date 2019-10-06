اونلاين | كورة لايف Derby d'Italia مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR يلا شووت NOW رابط ماتش مان سيتي NQW

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كورة أونلاين بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز KORA ONLINE.

ويستضيف ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي، مباراة الفريق ضد ولفرهامبتون، كورة لايف اليوم الأحد 6 أكتوبر بالبريميرليج KORA LIVE.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتى ضد ولفرهامبتون فى تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعه عصرا بتوقيت مكة المكرمة والخامسة عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

كورة جول وسيتم إذاعة مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون، بالجولة الثامنة للدوري الإنجليزي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD2، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي KORA GAOL.

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يلا كورة ويدخل مانشسر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، طامحا لحصد النقاط الثلاث للحفاظ على فارق النقاط مع ليفربول، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة في جدول المسابقة YALA KORA.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثانى برصيد 16 نقطة بينما ولفرهامبتون المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، تابع بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون، بالجولة الثامنة بالبريميرليج عبر رابط كورة ستار KORA STAR.

والتقى مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون، في 98 لقاء سابق، نجح خلالها السماوي بالفوز في 38 لقاء، وهو نفس العدد لصالح ولفرهامبتون بالفوز، فيما حسم التعادل بينهما 22 مواجهة، شاهد الأسطورة مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون اليوم 6 أكتوبر 2019، ضمن منافسات الحولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز alostora.

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