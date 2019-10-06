رياضة | ثلاثي الأهلي الدولي يتوجه للانضمام إلى معسكرات منتخباتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاثي الأهلي الدولي يتوجه للانضمام إلى معسكرات منتخباتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه خلال الساعات القليلة المقبلة، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمهيدا للإنضمام لمعسكرات بلادهم استعدادا للتصفيات الإفريقية.

ويغادر كلا من التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والأنجولي جيرالدوا دا كوستا، القاهرة للإنضمام إلى بلادهم بعد الحصول على إذن الرحيل من القلعة الحمراء.

وحذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، اللاعبين من التأخير في العود خاصة أن الفريق سيواجه الزمالك بالجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

Advertisements

على جانب آخر قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني، استمرار اليوم التدريبات بدون راحة عقب الفوز على فريق أسوان في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته بدون راحة، حيث يقام المران في الخامسة مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان الفريق قد تغلب على نظيره فريق أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم عصر أمس على استاد أسوان.