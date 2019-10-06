رياضة | ريال مدريد يكشف حجم إصابة نجمه ويعلن مدة غيابه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يكشف حجم إصابة نجمه ويعلن مدة غيابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن حجم الإصابة التي تعرض لها الألماني تونى كروس لاعب وسط الفريق، خلال مباراة غرناطة بالدوري الإسباني.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمى، إن كروس يعاني من إصابة فى القدم اليسرى، وأن عودته تعتمد على سرعة تعافية، وحسسب رؤية الجهاز الفني.

وخرج كروس، مصابا من مباراة الفريق أمام غرناطة فى الدقيقة 32 من عمر المباراة، ليحل بدلا منه لوكا مودريتش ، فى المباراة التى انتهت بفوز الميرنجى بنتيجة 4-2 بالجولة الثامنة للدوري الإسباني الممتاز.

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ويواجه نادي ريال مدريد أزمة قبل مباراة الكلاسيكو يوم 26 من شهر أكتوبر أمام برشلونة باحتمالية غياب كارلوس كاسيميرو لاعب الوسط.

ويبدو كاسيميرو مهددًا بالغياب عن الكلاسيكو لتراكم البطاقات الصفراء، بعدما تلقّى أربعة صفراوات خلال الجولات الثمانية الأولى من الليجا وفي حالة حصوله على بطاقة خامسة خلال المواجهة القادمة أمام ريال مايوركا، فإن اللاعب سيغيب بشكل رسمي عن الكلاسيكو.

وأشهر حكم لقاء ريال مدريد وغرناطة بالشوط الأول أمس السبت بطاقة صفراء بوجه اللاعب، هي الرابعة هذا الموسم، وكاد يتعرض للطرد في أحداث الشوط الثاني.