رياضة | تريزيجيه يرزق بمولوده الأول "يزن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يرزق بمولوده الأول "يزن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رزق محمود حسن "تريزيجيه" المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي ولاعب منتخب مصر بمولوده الأول يَزَن.

وغرد تريزيجيه على حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"الحمدلله رزقنا الله ب “يَزَن“ اسأل الله ان يبارك فيه و يرزقني بره، وأن يجعله الله من مواليد السعادة و من عباده الصالحين".

وكان تريزيجيه قد شارك كبديل في فوز فريقه أستون فيلا العريض أمس على نوريتش سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".