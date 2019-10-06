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رياضة | تريزيجيه يرزق بمولوده الأول "يزن"

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رزق محمود حسن "تريزيجيه" المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي ولاعب منتخب مصر بمولوده الأول يَزَن.

وغرد تريزيجيه على حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"الحمدلله رزقنا الله ب “يَزَن“ اسأل الله ان يبارك فيه و يرزقني بره، وأن يجعله الله من مواليد السعادة و من عباده الصالحين".

وكان تريزيجيه قد شارك كبديل في فوز فريقه أستون فيلا العريض أمس على نوريتش سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثامنة من "البريميرليج".

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