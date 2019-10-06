رياضة | قائمة عرب الرمل في الموسم الجديد

تضم قائمة عرب الرمل في الموسم الجديد 24 لاعبًا وشملت القائمة الأولى تسجيل 14 لاعبًا هم : مصطفى علي، شريف رضا، فهمي أبو الفتوح، محمد فكري، أحمد أبو ريه، معتز جمال، رياض حسن، محمود الجمل، فرج محمد، محمود عاطف بيبو، محمد علي، نادر السيد أبو العطا "كالوشه"، عبد الستار ماهر، أحمد ناصر، بينما رحل اللاعب محمود سلامه للمؤسسة.

وتعاقد فريق عرب الرمل مع 12 لاعبًا جديدًا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وهم رامي سامي حارس غزل شبين، ومبروك عبد المجيد حارس القناطر، والسيد علاء، وإيهاب عطا مدافعا ميت خاقان، وعلاء زليط مهاجم بنها، ومحمود عبد الستار لاعب طوخ، ومحمد عادل زيدان مدافع جمهورية شبين وبتروجت، وحسين ابراهيم لاعب قويسنا، وعبد الرحمن السباعي عوف، لاعب عرب الرمل، ومصطفى شولا، لاعب طوخ، وابراهيم عيد، من الإعلاميين، ومحمود السيد الوافد الجديد من بنها مواليد 98.

وقام مسئولو عرب الرمل بتجديد التعاقد مع الثنائي حاتم فرحات ونادر الغريب النويهي.

وشهدت فترة الإعداد، خوض 10 مباريات ودية لفريق عرب الرمل، حيث فاز على قحافة 3-1، وعلى مركز شباب أبشيش 3-0، وعلى بركة السبع 3-0.

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وخسر عرب الرمل من مركز شباب بطا 0-2، ومن طوخ 0-2، ومن بنها 0-1 ومن سبورتنج كاسل 1-2، ومن المقاصة 1-3، ومن عثماسون 1-3، ومن بلدية المحلة 1-2.

ويقود عرب الرمل جهاز فني بقيادة محمد الجمال مدربا فنيا، وشريف رضا مدرب عام، وسيد إمام مدرب أحمال، ومحروس عبد السميع مدرب حراس، وإيهاب قاعود إداري.

ومن المقرر أن يلعب عرب الرمل في الجولة الأولى للقسم الثالث، أمام فريق ميت خلف، يوم السبت المقبل على ملعب مركز شباب بطا، عقب رفض الأمن إقامة المباريات ملعب عرب الرمل، حيث يشارك الفريق بالمجموعة العاشرة، والتي تضم أندية غزل شبين، عرب الرمل، ميت خاقان، سرس الليان، ميت خلف، مركز شباب تلا، الشرقية، ديرب نجم، مركز شباب ديرب نجم، أبو كبير، مركز شباب أبو حماد، بلبيس، فاقوس، دقادوس.