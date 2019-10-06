رياضة | شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأوليمبي استعدادا لجنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأوليمبي استعدادا لجنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب قائمه باسماء 28 لاعبا للدخول بهم في معسكر اعتبارا من الغد استعدادا لآداء مباراتين وديتين امام جنوب افريقيا يومي 11 و13 اكتوبر الحالي

ضمت القائمة لحراسة المرمي:

• عمر رضوان

• عمر صلاح

• محمد صبحي

• مصطفي شوبير

ولقلب الدفاع :

• اسامه جلال

• محمود مرعي

• محمود الجزار

• احمد رمضان (بيكهام)

• محمد عبدالسلام

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والاجناب:

• محمد صادق

• احمد ابوالفتوح

• احمد ايمن

• كريم العراقي

خط الوسط:

• اكرم توفيق

• غنام محمد

• عمار حمدي

• ناصر ماهر

• احمد حمدي

• فوزي الحناوي

خط الهجوم :

• رمضان صبحي

• طاهر محمد طاهر

• امام عاشور

• عبدالرحمن مجدي

• وجيه عبدالحكيم

رؤوس الحربه :

• مصطفي محمد

• صلاح محسن

• احمد ياسر ريان

• ناصر منسي

ومن المقرر ان يؤدي الفريق تدريباته اعتبارا من غد علي الملاعب الفرعيه لاستاد القاهر وستاد السلام

كما اكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي ان الجهاز الفني يتابع اللاعبين محمد محمود وكريم نيدفيد مع ادارة النادي الاهلي للوقوف علي برنامجهما العلاجي باعتبارهما ضمن الهيكل الاساسي للمنتخب الاولمبي

وقال غريب ان طاهر محمد طاهر سيخضع للكشف الطبي بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب لتحديد برنامجه العلاجي مشددا علي ان هذا المعسكر هو الاخير قبل انطلاق البطوله في 8 نوفمبر المقبل وايضا اختيار القائمه النهائيه التي سيتم ارسالها للكاف يوم 29 اكتوبر

واكد شوقي غريب ان مباراتي جنوب افريقيا احتكاك قوي للفريق قبل البطوله وهو احد المنتخبات المتأهله ويقع في المجموعه الثانيه

كما وجه الشكر لكافة الجهات التي تقف وراء المنتخب من اجل تحقيق الحلم الكبير بالتأهل لاولمبياد طوكيو 2020 اولا ثم الفوز بالبطوله

وقال ان الجميع سواء جهاز فني او لاعبين يدرك تماما حجم المسئوليه الملقاه علي عاتقهم وباذن الله سنكون عند حسن ظن الجماهير وهدفنا اسعاد الملايين من عشاق كرة القدم المصريه.