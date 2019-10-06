رياضة | ١٩ لاعبا في قائمة بيراميدز لمباراة الطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ١٩ لاعبا في قائمة بيراميدز لمباراة الطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. وضمت قائمة بيراميدز كلا من :- مهدي سليمان - أحمد دعدور - رجب بكار - عمر جابر - محمد حمدي - محمد فتحي - نبيل عماد "دونجا" - عمر يونس - عبد الله بكري - أحمد علي - إيريك تراوري - أحمد توفيق - جون أنطوي - أحمد أيمن منصور - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - دود الجباس.

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