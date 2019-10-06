رياضة | تشكيل الجونة أمام المقاصة.. أحمد حمدي وجدو على الدكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الجونة أمام المقاصة.. أحمد حمدي وجدو على الدكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للجونة، بقيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، التشكيل الذي يخوض به مباراة المقاصة المقرر لها تمام الثالثة عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

ويضم التشكيل الأساسي كل من: محمود الغرباوي، باسم علي ، محمد نجيب ، لؤي وائل ، عمرو سعداوي، محمد محسن ليلة، أكرم توفيق ، أحمد مجدي ، إسلام محارب، أحمد ياسر ريان، آلان تشيامابادي .

وعلى مقاعد البدلاء: عمر رضوان، خالد صبحي، جوناثان نجويم، سيرج أكا، والتر بواليا، أحمد حمدي، محمد ناجي جدو



ويحتل فريق الجونة المركز الأخير في ترتيب الدوري العام دون أي نقاط بعد هزيمته أمام الإسماعيلي بهدف دون رد والاتحاد السكندري في الجونة الماضية بنفس النتيجة.