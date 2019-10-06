رياضة | حسام البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على استبعاد عمرو السولية نجم النادي الأهلي، من معسكر الفريق المغلق استعدادا للتصفيات الإفريقية.

واستبعد مدرب المنتخب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، بعد تعرضه للإصابة في الكاحل خلال مشاركته مع فريقه أمام أسوان، أمس السبت والتي انتهت للمارد الأحمر بخماسية مقابل هدف وحيد، بالجولة الثالثة للدوري العام.

وخضع عمرو السولية لأشعة رنين مغناطيسي؛ لتحديد درجة الإصابة التي تعرض لها في مباراة أسوان، والتي أثبتت إصابة اللاعب بجذع في كاحل القدم مما يستوجب حاجته لفترة من 10 أيام لأسبوعين حتى يستعيد جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة.

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ومن المنتظر أن يقوم السولية، بعرض نتيجة الأشعة والتقرير الطبي الخاص بإصابته على الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني بعد استدعائه للمعسكر المقبل.

ومن المنتظر أن يتوقف قطار مسابقة الدوري العام، لارتباط المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري المدير الفني، بالدخول في معسكر مغلق استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وينطلق معسكر المنتخب الوطني خلال الفترة من 7 أكتوبر حتى 15 من الشهر نفسه، يتخلله مباراة ودية أمام بتسوانا، على ملعب القاهرة الدولي.