رياضة | قائمة سرس الليان استعدادا للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة سرس الليان استعدادا للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سرس الليان، بقيادة مديره الفني أسامة حجاج، لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثالث 2019-2020.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" استعدادات الفريق السرساوي قبل أيام قليلة من إنطلاق المسابقة، حيث يشارك الفريق بالمجموعة العاشرة، والتي تضم أندية غزل شبين، عرب الرمل، ميت خاقان، سرس الليان، ميت خلف، مركز شباب تلا، الشرقية، ديرب نجم، مركز شباب ديرب نجم، أبو كبير، مركز شباب أبو حماد، بلبيس، فاقوس، دقادوس.

القائمة الأولى

قام فريق سرس الليان بقيد 11 لاعب في القايمة الاولى وهم محمد عادل زياده، ومجدي جدوع، وعلي صلاح عشري، ومحمود شيحه، وفريد دويدار، أحمد شيكو، محمد حسني شطيه، محمد سمير، أحمد طلعت، سامح بكري، رضا علي، بينما خرج اللاعب أحمد بدر من القائمة للإصابة بالرباط الصليبي، كما رحل مؤخراً إسلام زكريا، وحسام جمال، ومحمد العادلي.

التعاقدات الجديدة

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حصل فريق سرس الليان على توقيع 15 لاعب جديد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وهم أيمن فتحي حارس عرب الرمل، أحمد عبد الرازق حارس بورتو، محمد كشري مدافع ميت خاقان، محمد بديوي لاعب زفتى، حلمي أحمد مدافع بنها، محمد كمال صانع ألعاب تلا، محمود خالد طيارة لاعب غزل شبين، محمد أشرف ناشئ سرس الليان، عبد الله فؤاد لاعب مالية كفر الزيات، فوزي فتحي مهاجم زفتي، أحمد عيد ظهير أيسر بنها، محمد محيي سامبو ظهير أيسر مركز شباب بطا، خالد علي بيبو لاعب زفتى، عبد الفتاح سعيد دروجبا مهاجم كفر الشيخ، ومحمد حربي ظهير أيسر كوكاكولا.

المباريات الودية

خاض سرس الليان 11 مباراة ودية، خلال فترة الإعداد، حيث خسر من طوخ 1-4، وفاز على ميت خلف 3-0، وتعادل أمام بهتيم 3-3، وفاز على مركز شباب أبشيش 6-0، وخسر من بنها 0-2، وتغلب على وطني شبين 6-3، وتعادل مع مركز شباب تلا 1-1، وتغلب على النصر خارج ملعبه 4-2، وخسر أمام البلاستيك 0-1، وفاز على البنك الأهلي خارج ملعبه 2-1، وتعادل مع جمهورية شبين 0-0.

الجهاز الفني

يقود سرس الليان جهاز فني، يقودة أسامة حجاج، وعبد الحميد سلامه مدرب عام، ومحمود الجحش مدرب حراس، ومحمود الشامي طبيب، وأمير العرابي مدرب لياقة بدنية، ومحمد كليلة مدير للكرة، وسامي عبيد مشرف عام على الفريق.